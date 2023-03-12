Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji karşısında 73-62 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği önde bitirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Morgan'ın üç denemede de bulduğu üçlükler, Boutsiele ve Muhammed Mustafa Baygül'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü, 11 sayılık farkla 15-4 önde geçti.

Bahçeşehir Koleji, sonraki bölümde Larkin ve Bryant'ın üçlük atışlarıyla farkı 1 sayıya kadar indiren Anadolu Efes karşısında periyodu 20-19 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi

İlk yarıyı Efes önde tamamladı

İkinci periyodun ilk dakikasında Larkin'in etkili oyunuyla üst üste sayılar bulup 5 sayılık üstünlük kuran (20-25) Anadolu Efes'e, Yiğit Arslan'ın peş peşe bulduğu üç üçlükle cevap veren ev sahibi ekip, son 5 dakikalık bölüme 31-29 önde girdi.

Son bölümde Bryant'ın iyi oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçiren lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 33-38 önde bitirdi.

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi

Lacivert-beyazlılar farkı açtı

Üçüncü periyotta da iyi oyununa devam eden konuk ekip, neredeyse bütün oyuncularının sayı katkısı verdiği ilk bölümde seri yakalayıp farkı 12 sayıya kadar çıkardı ve 38-50'lik üstünlük kurdu.

Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 14 sayılık farkla, 43-57'lik avantajlı skorla girdi.

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi

Anadolu Efes, 11 sayı farkla galip geldi

Son periyotta da iyi oyununu devam ettiren lacivert-beyazlılar, özellikle Micic'in üçlükleriyle bitime 4 dakika kala 21'le maçtaki en yüksek farkı yakaladı: 48-69. Etkili bir oyun sergilemeye devam eden konuk ekip, parkeden 73-62'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi
Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi
Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yendi