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Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 17:48
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmiyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı 13. hafta maçında, Barcelona ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Sezon başladığında afallayan ve inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Anadolu Efes, galibiyetler almaya başladı.
Fenerbahçe Beko'yu yenen ve yoluna galibiyetlerle devam etmek isteyen Efes, Barcelona'yı yenmek istiyor.
Maçı kaçırmak istemeyenler ve temsilcimizi desteklemek isteyenler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Basketbolseverler, "Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Barcelona maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Maç İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki THY Euroleague maçı, beIN Sports 3, Bilyoner TV kanallarından canlı yayınlanacak.