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    Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu

    EuroLeague’de 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 83-78 kaybetti.
    • 14.12.2022 - 22:43
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    Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu

    EuroLeague’in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Baskonia‘yı konuk etti. Temsilcimiz bir ara 15 sayı farkla öne geçmiş olsa da skor üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 83-78 yenildi.

    Anadolu Efes, 5 maç sonra kaybetti

    Bu sonuçla Anadolu Efes 5 maç sonra kaybederken toplamda 6. yenilgisini yaşadı. Baskonia ise 8. galibiyetini aldı.

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #1

    Efes, Partizan deplasmanına konuk olacak

    Çift maç haftasının ikinci ayağında Anadolu Efes, Partizan’a konuk olacakken Baskonia ise bir diğer temsilcimiz Baskonia ile karşılaşacak.

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #2

    Micic takımın en skoreri oldu

    Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 17 sayı – 5 asist – 3 top çalma ile oynarken Amath M’Baye 16 sayı – 4 ribaund, Will Clyburn 12 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Tibor Pleiss 6 sayı – 3 ribaund, Elijah Bryant ile Rodrigue Beaubois da 10 sayıyla oynadı.

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #3

    Howard 19 sayı ile oynadı

    Baskonia’da Markus Howard 19, Vanja Marinkovic 18 sayıyla oynadı. Darius Thompson 8, Tadas Sedekerkis ve Matthew Costello 6 sayıyla mücadele ederken Daulton Hommes de sayıyla maçı tamamladı.

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #4

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #5

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #6

    Anadolu Efes, Baskonia ya mağlup oldu #7


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