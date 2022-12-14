Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu

EuroLeague’de 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 83-78 kaybetti.

EuroLeague’in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Baskonia‘yı konuk etti. Temsilcimiz bir ara 15 sayı farkla öne geçmiş olsa da skor üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 83-78 yenildi.

Anadolu Efes, 5 maç sonra kaybetti

Bu sonuçla Anadolu Efes 5 maç sonra kaybederken toplamda 6. yenilgisini yaşadı. Baskonia ise 8. galibiyetini aldı.

Efes, Partizan deplasmanına konuk olacak

Çift maç haftasının ikinci ayağında Anadolu Efes, Partizan’a konuk olacakken Baskonia ise bir diğer temsilcimiz Baskonia ile karşılaşacak.

Micic takımın en skoreri oldu

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 17 sayı – 5 asist – 3 top çalma ile oynarken Amath M’Baye 16 sayı – 4 ribaund, Will Clyburn 12 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Tibor Pleiss 6 sayı – 3 ribaund, Elijah Bryant ile Rodrigue Beaubois da 10 sayıyla oynadı.

Howard 19 sayı ile oynadı

Baskonia’da Markus Howard 19, Vanja Marinkovic 18 sayıyla oynadı. Darius Thompson 8, Tadas Sedekerkis ve Matthew Costello 6 sayıyla mücadele ederken Daulton Hommes de sayıyla maçı tamamladı.