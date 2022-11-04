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    Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kaybetti

    EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 81-78 mağlup oldu.
    • 04.11.2022 - 00:39
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    Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kaybetti

    EuroLeague normal sezonunun 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda ligin galibiyetsiz tek ekibi Bayern Münih’e konuk oldu.

    Ev sahibi ekip karşılaşmayı 81-78 kazandı.

    Anadolu Efes, 4. yenilgisini aldı

    Bu sonuçla Bayern Münih ilk galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 4. yenilgisini yaşadı. Koç Ergin Ataman’ın ekibi, gelecek hafta zorlu Real Madrid deplasmanında sahne alacak.

    Ligdeki 6. maçında ilk galibiyetini alan Bayern Münih ise ALBA Berlin deplasmanına konuk olacak.

    Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kaybetti #1

    Bayern Münih'te Winston 16 sayı ile oynadı

    Bayern Münih’te Cassius Winston 16 sayı – 6 asist ile oynarken Isaac Bonga 12 sayı – 4 ribaund, Vladimir Lucic ve Nick Weiler-Babb 9 sayıyla mücadele etti. Freddie Gillespie 8 sayı – 7 ribaund, Andreas obst de 8 sayı – 4 ribaund ile oynadı.

    Micic'in 24 sayısı galibiyete yetmedi

    Anadolu Efes‘te ise Will Clyburn 21 sayı – 5 ribaund – 1 asist, Vasilije Micic de 24 sayı – 3 ribaund – 4 asist ile oynadı. Ante Zizic 11 sayı – 2 ribaund, Tibor Pleiss 6 sayı – 3 ribaund, Elijah Bryant ise 6 sayı – 7 ribaund – 4 asist ile maçı tamamladı.

    Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kaybetti #2

    Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kaybetti #3


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