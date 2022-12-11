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- Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 99-86 mağlup etti
Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 99-86 mağlup etti
- 11.12.2022 - 22:48
Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş , sahasında zorlu rakibi Anadolu Efes‘i konuk etti.
Anadolu Efes baskılı oynadı
Hücumda baştan sona çok etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’nin skorer oyunuyla maçı 86-99 kazanmasını bildi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 1 maç aradan sonra yeniden kazanarak toplamda 7 galibiyete ulaştı. Koç Ergin Ataman’ın ekibi, gelecek hafta evinde TOFAŞ’ı ağırlayacak.
Beşiktaş'ın üst üste 4. mağlubiyeti
Ligde üst üste 4. yenilgisini alarak formsuz gidişatını sürdüren Beşiktaş ise İzmir’de Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş, Matt Mooney 28 sayı, 6 ribaund, 4 asist; Jason Rich 14 sayı, 2 ribaund, 5 asist; Furkan Haltalı 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Jordan Usher 12 sayı, 2 asistle oynadı.
Anadolu Efes‘te ise Vasilije Micic 20 sayı, 2 ribaund, 13 asist; Rodrigue Beaubois 25 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Tibor Pleiss 19 sayı, 9 ribaund; Amath M’Baye 11 sayı, 3 ribaund; Will Clyburn 13 sayı, 2 ribaund, 5 asistle mücadele etti.
Çeyrek Skorları:
- çeyrek: 22-26
- çeyrek: 46-54
- çeyrek: 66-77
- çeyrek: 86-99