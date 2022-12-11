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    Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 99-86 mağlup etti

    Beşiktaş deplasmanına konuk olan Anadolu Efes, rakibini 99-86 yendi.
    • 11.12.2022 - 22:48
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    Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 99-86 mağlup etti

    Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş , sahasında zorlu rakibi Anadolu Efes‘i konuk etti.

    Anadolu Efes baskılı oynadı

    Hücumda baştan sona çok etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois’nin skorer oyunuyla maçı 86-99 kazanmasını bildi.

    Bu sonuçla Anadolu Efes, 1 maç aradan sonra yeniden kazanarak toplamda 7 galibiyete ulaştı. Koç Ergin Ataman’ın ekibi, gelecek hafta evinde TOFAŞ’ı ağırlayacak.

    Anadolu Efes, Beşiktaş ı 99-86 mağlup etti #1

    Beşiktaş'ın üst üste 4. mağlubiyeti

    Ligde üst üste 4. yenilgisini alarak formsuz gidişatını sürdüren Beşiktaş ise İzmir’de Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk olacak.

    Beşiktaş, Matt Mooney 28 sayı, 6 ribaund, 4 asist; Jason Rich 14 sayı, 2 ribaund, 5 asist; Furkan Haltalı 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Jordan Usher 12 sayı, 2 asistle oynadı.

    Anadolu Efes‘te ise Vasilije Micic 20 sayı, 2 ribaund, 13 asist; Rodrigue Beaubois 25 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Tibor Pleiss 19 sayı, 9 ribaund; Amath M’Baye 11 sayı, 3 ribaund; Will Clyburn 13 sayı, 2 ribaund, 5 asistle mücadele etti.

    Çeyrek Skorları:

    1. çeyrek: 22-26
    2. çeyrek: 46-54
    3. çeyrek: 66-77
    4. çeyrek: 86-99

    Anadolu Efes, Beşiktaş ı 99-86 mağlup etti #2


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