Anadolu Efes - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 15. hafta maçında Bitci Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de başarılı sonuçlar elde eden Anadolu Efes, Bitci Baskonia ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sene yine aynı başarıya ulaşmak isteyen Efes, bu maçtan galip ayrılmanın planlarını yapıyor.

Maçı kaçırmak istemeyen basktebolseverler ise "Anadolu Efes - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Bitci Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES - BİTCİ BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Euroleague'de Bitci Baskonia'yı ağırlayacak. 14 Aralık 2021 Salı güünü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

THY Euroleague'de çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor.