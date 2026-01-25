Abone ol: Google News

Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:48
Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'a şans tanımadı
  • Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında galip geldi.
  • Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
  • Efes'te Şehmus Hazer 23 sayıyla öne çıktı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 95-80'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 74-53

Eshspor Haberleri