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    Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes EuroLeague 13. hafta maçında evinde Cazoo Baskonia takımını konuk edecek. İşte maçın detayları..
    • 13.12.2022 - 12:21
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    Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Cazoo Baskonia ile karşılaşacak.

    EuroLeague'de altıncı sırada bulunan Anadolu Efes çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

    Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak iyi bir seri yakaladı.

    Cazoo Baskonia takımı ise oynadığı 12 maçta tıpkı Anadolu Efes gibi 7 galibiyet 5 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 7. sırada bulunuyor.

    Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 86-60 mağlup etmeyi başardı.

    Basketbolseverler Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın bilgileri..

    Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Anadolu Efes -  Cazoo Baskonia maçı ne zaman oynanacak?

    Anadolu Efes -  Cazoo Baskonia maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Anadolu Efes -  Cazoo Baskonia maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.


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