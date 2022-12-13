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- Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 13.12.2022 - 12:21
Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Cazoo Baskonia ile karşılaşacak.
EuroLeague'de altıncı sırada bulunan Anadolu Efes çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak iyi bir seri yakaladı.
Cazoo Baskonia takımı ise oynadığı 12 maçta tıpkı Anadolu Efes gibi 7 galibiyet 5 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 7. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 86-60 mağlup etmeyi başardı.
Basketbolseverler Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın bilgileri..
Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı ne zaman oynanacak?
Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.