Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Darüşşafaka'yı 88-78 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda zorlu rakibi Darüşşafaka‘yı konuk etti.

Anadolu Efes, 88-78 kazandı

İlk üç periyodu yakın geçen mücadelenin son çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Vasilije Micic ve Rodrigue Beaubois’nın önderliğinde sahadan 88-78 galip ayrıldı.

Ergin Ataman diskalifiye edildi

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, 2. çeyreğin bitimine 1 dakika kala aldığı ikinci teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

Anadolu Efes üçüncü maçını da kazandı

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki üçüncü maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, gelecek hafta deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak. Ligdeki üçüncü maçında ikinci kez mağlup olan Darüşşafaka ise sahasında İzmir ekibi Aliağa Petkimspor’u ağırlayacak.

Micic maçın en skoreri oldu

Anadolu Efes’te Vasilije Micic 22 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Rodrigue Beaubois 20 sayı, 1 ribaund, 2 asist; Buğrahan Tuncer 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Will Clyburn 11 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı.

McCullough'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Darüşşafaka’da ise Wayne McCullough 16 sayı, 3 ribaund; Ercan Osmani 9 sayı, 5 ribaund, 1 asist; Doğuş Özdemiroğlu 8 sayı, 4 ribaund, 6 asist; Markel Starks 13 sayı, 4 asist; Gabriel Olaseni 10 sayı, 5 ribaundla mücadele etti.