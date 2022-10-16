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    Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Darüşşafaka'yı 88-78 mağlup etti.
    • 16.10.2022 - 17:48
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    Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda zorlu rakibi Darüşşafaka‘yı konuk etti.

    Anadolu Efes, 88-78 kazandı

    İlk üç periyodu yakın geçen mücadelenin son çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Vasilije Micic ve Rodrigue Beaubois’nın önderliğinde sahadan 88-78 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes, Darüşşafaka yı mağlup etti #1

    Ergin Ataman diskalifiye edildi

    Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, 2. çeyreğin bitimine 1 dakika kala aldığı ikinci teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

    Anadolu Efes, Darüşşafaka yı mağlup etti #2

    Anadolu Efes üçüncü maçını da kazandı

    Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki üçüncü maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, gelecek hafta deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak. Ligdeki üçüncü maçında ikinci kez mağlup olan Darüşşafaka ise sahasında İzmir ekibi Aliağa Petkimspor’u ağırlayacak.

    Anadolu Efes, Darüşşafaka yı mağlup etti #3

    Micic maçın en skoreri oldu

    Anadolu Efes’te Vasilije Micic 22 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Rodrigue Beaubois 20 sayı, 1 ribaund, 2 asist; Buğrahan Tuncer 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Will Clyburn 11 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı.

    Anadolu Efes, Darüşşafaka yı mağlup etti #4

    McCullough'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

    Darüşşafaka’da ise Wayne McCullough 16 sayı, 3 ribaund; Ercan Osmani 9 sayı, 5 ribaund, 1 asist; Doğuş Özdemiroğlu 8 sayı, 4 ribaund, 6 asist; Markel Starks 13 sayı, 4 asist; Gabriel Olaseni 10 sayı, 5 ribaundla mücadele etti.


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