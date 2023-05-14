Anadolu Efes, depremzedeler için kitap topladı Anadolu Efes Spor Kulübü, 2014 yılında hayata geçirdiği, Bir Kitap da Sen Getir projesi ile birlikte depremzedeler için binlerce kitap topladı.

DHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için harekete geçen Anadolu Efes, Bir Kitap da Sen Getir projesinden toplanan binlerce kitabı depremden etkilenen öğrencilere destek olmak için afet bölgesine gönderecek.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen proje kapsamında, EuroLeague’in 34’üncü haftasında oynanan Monaco maçında başlayan ve Türk Telekom maçında tamamlanan projede, seyircilerin Sinan Erdem Spor Salonu’na getirdiği binlerce ilk ve ortaokul seviyesindeki kitap, kontrol sürecinin ardından Anadolu Vakfı ile birlikte depremden etkilenen illere gönderilecek.

İki takım birbirine kitap hediye etti

Anadolu Efes - Türk Telekom karşılaşması öncesinde bir araya gelen iki takım oyuncuları ve teknik heyeti, kampanyaya destek olmak için birbirlerine kitap hediye etti. Anadolu Efes, Türk Telekom forması giyen Türk oyunculara Nutuk, yabancı oyunculara ise Andrew Mango - Atatürk kitabını hediye ederken, Türk Telekom ise 200 adet çocuk kitabı ve temel eserleri kampanya için bağışladı.

EuroLeague’de oynanan Monaco maçına yanlarında getirdikleri kitaplarla projeye destek veren taraftarlar, aynı zamanda Türkiye Süper Ligi’nde oynanan Türk Telekom maçında geçerli ücretsiz bilet alma hakkından da yararlandı.