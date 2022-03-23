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    Anadolu Efes Euroleague'de Real Madrid'i mağlup etti

    Anadolu Efes Euroleague'de Real Madrid'i mağlup etti

    Euroleague’in 31. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Real Madrid’i 93-90’lık skorla yendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 01:14
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    Basketbol Euroleague'nin 31. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 93-90 mağlup etti.

    İLK PERİYOT

    Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 5 oyuncundan aldığı skor katkısıyla 8. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 12-19

    Micic, Dunston ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla farkı kapatan Anadolu Efes, bitime 14 saniye kala skoru eşitledi: 19-19

    İspanya temsilcisi, kalan bölümde Poirier'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

    Anadolu Efes Euroleague de Real Madrid i mağlup etti #1

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci çeyrekte Rudy Fernandez ve Yabusele ile dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 24-36

    Bu bölümden sonra Micic'in skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2'ye çekti: 42-44

    Kalan dakikalarda Yabusele ile art arda basketler bulan Real Madrid, soyunma odasına 51-44 üstün gitti.

    Anadolu Efes Euroleague de Real Madrid i mağlup etti #2

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Real Madrid, ilk 2 çeyrekte olduğu gibi üçüncü periyoda da iyi başladı. Larkin ve Moerman ile skor üreten Anadolu Efes'e 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 5 basketle cevap veren Real Madrid, son bölüme 79-72 önde girdi.

    DÖRDÜNCÜ PERİYOT

    Dördüncü çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan ve savunmasının sertleştirerek rakibine kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Moerman ile Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği üst üste basketlerle 36. dakikada skoru eşitledi: 88-88

    Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Bryant ve Micic ile kritik basketler bulan ve yaptığı etkili savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.

    Kapalı gişe oynanan karşılaşmada Anadolu Efesli oyuncular, içilebilir temiz su kaynaklarının önemine ve korunmasına dikkati çekmek amacıyla sahaya "Dünya Su Günü Forması" ile çıktı.

    Anadolu Efes Euroleague de Real Madrid i mağlup etti #3

    "İKİNCİ YARIDA FARKLI BİR MAÇ VARDI"

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Çok zor bir maç oynadıklarını belirten Ergin Ataman, "Real Madrid ilk yarıda oyun stratejimizi bozdu. Hücumda oyunumuzu yavaşlattılar. İkinci yarıda ise farklı bir maç vardı. Savunmamızı geliştirdik. Daha agresif başladık. Vasilije Micic çok iyi bir maç çıkardı. Shane Larkin ise 25. dakikadan sonra oyuna geri döndü ve skor üretmeye başladı. Moerman ise kritik basketler kaydetti. Son çeyrekte müthiş savunma yaptık. Geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

    Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Chris Singleton ile ilgili de konuşan Ataman, "Singleton'ın parmağında kapsül yırtılması var. Hazırlamaya çalıştık ama yetişmedi. Topu tutamıyor. AX Armani Exchange Milan maçında da oynaması zor. Haftaya hazır olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

    Anadolu Efes Euroleague de Real Madrid i mağlup etti #4

    Anadolu Efes: 93 - Real Madrid: 90

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Uros Nikolic xx, Damir Javor xx
    Anadolu Efes: Pleiss 11 xx, Micic 29 xxx, Anderson 5 xx, Larkin 12 xx, Bryant 3 xx, Beaubois 5 xx, Simon 2 xx, Moerman 18 xxx, Dunston 8 xx
    Başantrenör: Ergin Ataman
    Real Madrid: Deck 23 xxx, Yabusele 20 xxx, Nigel Williams 9 xx, Hanga 14 xxx, Tavares 5 xx, Poirier 8 xx, Fernandez 6 xx, Heurtel 5 xx, Randolph x
    Başantrenör: Pablo Laso
    1. periyot: 21-19 (Real Madrid lehine)
    Devre: 51-44 (Real Madrid lehine)
    3. periyot: 72-79 ( Real Madrid lehine)

    Anadolu Efes Euroleague de Real Madrid i mağlup etti #5

    Anadolu Efes Euroleague de Real Madrid i mağlup etti #6

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