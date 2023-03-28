Anadolu Efes, evinde Milano'yu farklı geçti Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımını 89-69 mağlup etti.

AA

EuroLeague'de normal sezonunun 31. hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda formda rakibi Olimpia Milano ile kozlarını paylaştı.

Rakibine karşı çok üstün bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, toplam 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı aldığı maçta sahadan 89-69 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 31. maçında 15. galibiyetini aldı ve playoff umutlarını canlı tuttu.

Temsilcimiz ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte 8-0'lık bir seri yakalayarak bitime 2,5 dakika kala 20-14 öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü periyotun sonuna kadar sürdürdü. Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Brandon'ın basketiyle başlayan İtalyan ekibi 3 dakikada farkı 3 sayıya indirdi (25-22). Bu bölümde Larkin ve Bryant'ın üst üste üçlükleriyle arayı açmaya başlayan Anadolu Efes skoru 38-27 yaptı.

EA7 Emporio Armani Milan'ın hücum hatalarını değerlendirmekte güçlük çekmeyen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 47-32 üstünlükle tamamladı.

Efes, 20 sayı farkla kazandı

Mücadelenin üçüncü bölümüne dış atışlardan skor üreterek başlayan İtalyan ekibi, tüm çabalarına rağmen farkı oyuna ortak olabileceği seviyeye indiremedi. Micic ve Beaubois'in basketleriyle 25. dakikadan itibaren arayı daha da açan lacivert-beyazlılar, 27. dakikada 20 sayılık farka ulaştı (63-23) ve karşılaşmanın son çeyreğine 68-48 galip girdi.

Oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Anadolu Efes, Micic'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 89-69 kazandı.

Bryant, 100 sayı barajını geçti

Bu arada müsabakada 12 sayı kaydeden Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajını aştı.