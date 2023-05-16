Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında galip geldi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe'yi 96-91 yendi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 96-91'lik skorla ev sahibi Anadolu Efes oldu.

İlk periyot eşitlikle sona erdi

Karşılaşmanın ilk periyodu, her iki ekibin üçlüklerden bulduğu sayılarla geçti. Larkin, Zizic ve Clyburn'dan gelen üçlüklerle ilk 5 dakikayı 13-9 önde kapatan Anadolu Efes, ikinci bölümde Fenerbahçe'den Pierre, Hayes-Davis ve Calathes'in çoğu üçlüklerden gelen sayılarına engel olamadı. Yüksek skorlu ilk periyot, 28-28 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe soyunma odasına üstün girdi

İkinci periyotta ev sahibi ekip, Clyburn, Micic ve Furkan Haltalı'dan gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 37-34 önde bitirdi. Metecan Birsen ve Samet Geyik'in iyi oyunuyla bitime 3 dakika kala skoru eşitleyen (39-39) sarı-lacivertliler, üçlük atışlar bulan Wilbekin ve Melih Mahmutoğlu'nun da katkısıyla devreye 49-47 üstün giren taraf oldu.

Efes geri döndü

Fenerbahçe, ikinci yarıya Hayes-Davis ve Dorsey'in elinden bulduğu üçlüklerle 51-58 önde başladı, ev sahibi ekip de Zizic ve Larkin'le cevap verdi.

İlk 5 dakika 59-62'lik skorla konuk ekip lehine geçilirken, Clyburn'un peş peşe üçlükleriyle toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 75-72 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda çarpışarak sakatlanan Metecan Birsen ve Micic, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Anadolu Efes, 6 sayı farkla kazandı

Çekişmeli geçen son periyodun ilk bölümünde, konuk ekip, özellikle Motley'in mücadelesiyle iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Anadolu Efes, Larkin, Clyburn ve Furkan Haltalı'dan bulduğu pota altı sayılarıyla son bölüme 6 sayılık farkla (85-79) önde girdi.

Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 96-91'lik skorla galip ayrıldı.