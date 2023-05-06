Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 106-82 yendi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftada Gaziantep Basketbol, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı.

Anadolu Efes rakibini 106-82 mağlup etti.

Anadolu Efes'in 19. galibiyeti

Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 19. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 19. kez mağlup oldu.

1. periyot

Gaziantep Basketbol maçın ilk bölümünde McIntyre ve Dotson ile etkili olurken, Anadolu Efes rakibine Larkin ve Clyburn ile karşılık vererek ilk periyodu 28-22 önde bitirdi.

2. periyot

İki takımın da savunma güvenliğini geri planda tuttuğu ikinci periyotta Micic öncülüğünde hızlı hücumlardan sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına da 57-47 önde gitti.

3. periyot

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Dotson ve Frankamp'ın skorer performansıyla 29. dakikada farkı 1 sayıya (67-68) indirdi. Periyodun son dakikasında Anadolu Efes, M'Baye ve Clyburn ile ürettiği sayılarla son çeyreğe de 73-67 üstün girdi.

Son periyot

Son periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Anadolu Efes, 36. dakikada farkı 21 sayıya (73-94) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan Anadolu Efes, müsabakadan 106-82 galip ayrıldı.

Müsabakadan periyotlar

1. Periyot: 22-28

Devre: 47-57

3. Periyot: 67-73