Anadolu Efes, Karşıyaka'ya mağlup oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'ya 98-83 kaybetti.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Karşıyaka, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında 98-83 kazandı.

İlk yarı, eşitlikle sona erdi

İlk 3 dakikayı 7-2 üstün geçen Anadolu Efes, son 2 dakikaya da 9 sayı farkla 20-11 önde girdi. Anadolu Efes ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ve Vitto Brown'la üst üste 3 sayılık sayılar bulan Karşıyaka, 16. dakikada Jaylon Brown'un 3 sayılık basketiyle 37-36 öne geçti. İki takım soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.

Karşıyaka farkı açarak maçı kazandı

Üçüncü periyoda 6-0'lık seri ile başlayan ve 53-47 üstünlük kuran ev sahibi ekip, Kuzminskas'ın basketiyle 23. dakikayı 57-50 üstün geçti. Anadolu Efes'in Beaubois ve Zizic'le aradaki farkı 2 sayıya (58-56) indirdiği periyotta Karşıyaka, son dakika içinde Angola'nın 3 sayılık basketiyle periyodu 9 sayı farkla 77-68 önde tamamladı.

Dördüncü periyodun başında farkı 13 sayıya (81-68) yükselten Karşıyaka, son 4 dakikaya da 85-72 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 98-83 galip ayrıldı.

Ufuk Sarıca, oyun dışında kaldı

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ilk periyodun bitimine 33 saniye kala itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.