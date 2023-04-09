Anadolu Efes, Karşıyaka'ya mağlup oldu
AA

Türkiye Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Karşıyaka, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında 98-83 kazandı.

İlk yarı, eşitlikle sona erdi

İlk 3 dakikayı 7-2 üstün geçen Anadolu Efes, son 2 dakikaya da 9 sayı farkla 20-11 önde girdi. Anadolu Efes ilk periyodu 28-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ve Vitto Brown'la üst üste 3 sayılık sayılar bulan Karşıyaka, 16. dakikada Jaylon Brown'un 3 sayılık basketiyle 37-36 öne geçti. İki takım soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.

Anadolu Efes, Karşıyaka'ya mağlup oldu

Karşıyaka farkı açarak maçı kazandı

Üçüncü periyoda 6-0'lık seri ile başlayan ve 53-47 üstünlük kuran ev sahibi ekip, Kuzminskas'ın basketiyle 23. dakikayı 57-50 üstün geçti. Anadolu Efes'in Beaubois ve Zizic'le aradaki farkı 2 sayıya (58-56) indirdiği periyotta Karşıyaka, son dakika içinde Angola'nın 3 sayılık basketiyle periyodu 9 sayı farkla 77-68 önde tamamladı.

Dördüncü periyodun başında farkı 13 sayıya (81-68) yükselten Karşıyaka, son 4 dakikaya da 85-72 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip müsabakadan 98-83 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Karşıyaka'ya mağlup oldu

Ufuk Sarıca, oyun dışında kaldı

Başantrenörü Ufuk Sarıca ilk periyodun bitimine 33 saniye kala itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.

Anadolu Efes, Karşıyaka'ya mağlup oldu
Anadolu Efes, Karşıyaka'ya mağlup oldu