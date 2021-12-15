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- Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 16:43
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Turkish Airlines EuroLeague'de başarılı sonuçlar elde eden Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Efes, sezona inişli-çıkışklı bir performansla başlamasına rağmen toparlamasını bildi.
Dün karşılaştığı Bitci Baskonia'yı 87-72 mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.
Bu galibiyetin ardından Maccabi Playtika Tel Aviv'i yenerek yoluna devam etmek isteyen Efes, seyircisinden destek bekliyor.
Peki, Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İsrail takımı Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Üst üste 2 haftayı mağlup kapattıktan sonra son maçında Bitci Baskonia'yı mağlup eden Anadolu Efes'in ligde 7 galibiyeti, 8 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde 10. sırada bulunan Anadolu Efes'le aynı galibiyet ve mağlubiyete sahip İsrail temsilcisi ise averajla 11. basamakta yer alıyor.