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Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 15. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?