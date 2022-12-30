Petrol
83.73
-0.31%
Euro
19.9594
-0.14%
Dolar
18.7147
0.05%
Altın
1.089
-0.16%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.563
0.58%
BTXN Coin
5.81
-4.12%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu

    EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Tel Aviv'e konuk olan Anadolu Efes, rakibine 80 - 72 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 00:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu

    EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında mücadele etti.

    Öne geçtiği müsabakada skoru koruyamayan Anadolu Efes, müsabakadan 80 - 72 mağlup ayrıldı.

    Anadolu Efes'in 8. mağlubiyeti

    Anadolu Efes bu mağlubiyetle beraber 16 maçta 8. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti.

    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv e mağlup oldu #1

    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv e mağlup oldu #2

    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv e mağlup oldu #3

    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv e mağlup oldu #4


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor?
    Yaşam

    Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor?

    Elazığ'da hemşireye yumruk atan hasta yakınının savunması: Yanlışlıkla vurdum
    3. Sayfa

    Elazığ'da hemşireye yumruk atan hasta yakınının savunması: Yanlışlıkla vurdum

    Görüş Bildir