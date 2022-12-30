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Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu
EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Tel Aviv'e konuk olan Anadolu Efes, rakibine 80 - 72 yenildi.
- Haber Merkezi
- 30.12.2022 - 00:55
EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında mücadele etti.
Öne geçtiği müsabakada skoru koruyamayan Anadolu Efes, müsabakadan 80 - 72 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes'in 8. mağlubiyeti
Anadolu Efes bu mağlubiyetle beraber 16 maçta 8. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti.