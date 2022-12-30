Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu

Açık Öğretim (AÖL) 2. dönem lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte AÖL lise kayıtları tarihleri!

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