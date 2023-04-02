Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir'i mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyesi karşısında 78-69 kazandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes ile Manisa Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede kazanan 78-69'luk skorla ev sahibi Efes oldu.

Efes, 17. kez kazandı

Alınan bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 17. galibiyetini alırken Manisa BBSK 14. mağlubiyetini yaşadı.

Micic, maçın en skoreri oldu

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 23 sayı ve 3 asist ile öne çıkarken Will Clyburn 17 sayı ve 5 ribaund, Shane Larkin 11 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Manisa'da Pako Cruz 18 sayıyla mücadele etti.