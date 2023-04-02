Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir'i mağlup etti

Türkiye Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes ile Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede kazanan 78-69'luk skorla ev sahibi Efes oldu.

Efes, 17. kez kazandı

Alınan bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 17. galibiyetini alırken Manisa BBSK 14. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir'i mağlup etti

Micic, maçın en skoreri oldu

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 23 sayı ve 3 asist ile öne çıkarken Will Clyburn 17 sayı ve 5 ribaund, Shane Larkin 11 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Manisa'da Pako Cruz 18 sayıyla mücadele etti.

Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir'i mağlup etti
Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir'i mağlup etti
Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir'i mağlup etti