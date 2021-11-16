- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 19:39
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes 10. hafta maçında, Olympiakos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezona göre iyi bir performans sergileyemeyen Anadolu Efes, 12. sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
Efes bu kazanıp derin bir nefes almak isterken, deplasmanda seyircisinden destek bekliyor olacak.
Maçı kaçırmak istemeyenler ve temsilcimizi desteklemek isteyenler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Basketbolseverler, "Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar....
ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS EUROLEAGUE MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Olympiakos EuroLeague maçı 16 Kasım 2021 Salı günü yani bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Münih'de, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Olympiakos EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı Bein Sports 3'den şifresiz olarak izleyebilecek.