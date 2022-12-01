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    Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos'u konuk edecek. Basketbolseverler, zorlu mücadelenin detaylarını merak ediyor.
    • 01.12.2022 - 12:21
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    Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    Euroleague'de bu sezon oynadığı maçlarda 5 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor. Olympiakos'un ise 10 hafta sonunda 7 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

    Turkish Airlines EuroLeague'de son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes, ligde 2. Sırada olan Yunanistan ekibi Olympiakos’u konuk edecek.

    İki takım Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler ise maçın detaylarını heyecanla bekliyor.

    Anadolu Efes – Olympiakos maçı ne zaman?

    Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-Olympiakos maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Zorlu mücadele, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Krunoslav Simon onurlandırılan 3. isim

    Olympiakos maçında ayrıca, Anadolu Efes’in tarihe geçen oyuncusu Krunoslav Simon’un ikonik hale gelen 44 numaralı forması, gelenek hale gelen “Forma emekliliği” uygulaması kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yerini alacak.

    Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? #2


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