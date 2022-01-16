Anadolu Efes - Panathinaikos Opap maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Panathinaikos Opap maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 22. hafta maçında Panathinaikos Opap takımıyla karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos Opap maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Aadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. hafta maçında Panathinaikos Opap takımı ile karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'in 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 mağlup olan Efes, yeniden yükselişe geçmek için bu maçı kazanmak istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen ve takımlarına destek vermek isteyenler ise "Anadolu Efes - Panathinaikos Opap maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos Opap maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS OPAP MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Panathinaikos Opap maçı, 21 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:30'da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ERGİN ATAMAN SON MAÇTA ATILDI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçında üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Bu olayın ardından Barcelona karşısında yenilmek istemeyen Efes, başarılı olamadı.