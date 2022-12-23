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Anadolu Efes, Panathinaikos'u mağlup etti
- 23.12.2022 - 22:54
EuroLeague'de 15. hafta heyecanında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathiniakos ile kozlarını paylaştı.
Anadolu Efes rakibini 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı.
Anadolu Efes'in 8. galibiyeti
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 9. yenilgisini yaşadı.
İlk çeyrek
Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.
2'inci periyot
Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.
3'üncü çeyrek
Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.
4'üncü periyot
Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.