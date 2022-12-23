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    Anadolu Efes, Panathinaikos'u mağlup etti

    Anadolu Efes, Panathinaikos'u mağlup etti

    EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 88-69'luk skorla yendi.
    • 23.12.2022 - 22:54
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    EuroLeague'de 15. hafta heyecanında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathiniakos ile kozlarını paylaştı.

    Anadolu Efes rakibini 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

    Anadolu Efes'in 8. galibiyeti

    Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 9. yenilgisini yaşadı.

    Anadolu Efes, Panathinaikos u mağlup etti #1

    İlk çeyrek

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

    Anadolu Efes, Panathinaikos u mağlup etti #2

    2'inci periyot

    Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.

    3'üncü çeyrek

    Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.

    Anadolu Efes, Panathinaikos u mağlup etti #3

    4'üncü periyot

    Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes, Panathinaikos u mağlup etti #4


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