Anadolu Efes, Panathinaikos'u mağlup etti

EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 88-69'luk skorla yendi.

EuroLeague'de 15. hafta heyecanında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathiniakos ile kozlarını paylaştı.

Anadolu Efes rakibini 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Anadolu Efes'in 8. galibiyeti

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 9. yenilgisini yaşadı.

İlk çeyrek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

2'inci periyot

Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.

3'üncü çeyrek

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.

4'üncü periyot

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.