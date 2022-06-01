Anadolu Efes, seride öne geçti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 71-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Takımların kontrollü başlayarak karşılıklı basketler bulduğu müsabakada Galatasaray, ilk periyodu 18-15 üstün geçti.

Galatasaray, ilk yarıyı 30-29 önde bitirdi

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada 23-18 öne geçti. Trimble, Kravish ve Blackshear ile rakibine karşılık veren sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada skoru eşitledi: 25-25. Taraftarının da desteğiyle etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray, ilk yarıyı 30-29 önde bitirdi.

Anadolu Efes, son periyoda 49-45 önde girdi

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray, Blackshear ve Dee Bost'un basketleriyle başlarken, Anadolu Efes rakibine Pleiss, Dunston ve Micic ile karşılık vererek 27. dakikada 5 sayılık (37-42) fark yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, son periyoda 49-45 önde girdi.

Anadolu Efes, salondan 71-64 galip ayrıldı

Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 33. dakikada skoru 52-49 yaptı. Micic, Larkin ve Bryant ile dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, son dakikaya 64-62 önde girdi. Bitime 19 saniye kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 5 sayıya (62-67) çıkaran Anadolu Efes, salondan 71-64 galip ayrıldı.

Dördüncü maç 2 Haziran'da

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray'ın ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü yapılacak.