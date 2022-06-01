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    Anadolu Efes, seride öne geçti

    Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 71-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.
    • 01.06.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:12
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    Anadolu Efes, seride öne geçti

    Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

    Takımların kontrollü başlayarak karşılıklı basketler bulduğu müsabakada Galatasaray, ilk periyodu 18-15 üstün geçti.

    Galatasaray, ilk yarıyı 30-29 önde bitirdi

    İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada 23-18 öne geçti. Trimble, Kravish ve Blackshear ile rakibine karşılık veren sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada skoru eşitledi: 25-25. Taraftarının da desteğiyle etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray, ilk yarıyı 30-29 önde bitirdi.

    Anadolu Efes, son periyoda 49-45 önde girdi

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray, Blackshear ve Dee Bost'un basketleriyle başlarken, Anadolu Efes rakibine Pleiss, Dunston ve Micic ile karşılık vererek 27. dakikada 5 sayılık (37-42) fark yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, son periyoda 49-45 önde girdi.

    Anadolu Efes, seride öne geçti #1

    Anadolu Efes, salondan 71-64 galip ayrıldı

    Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 33. dakikada skoru 52-49 yaptı. Micic, Larkin ve Bryant ile dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, son dakikaya 64-62 önde girdi. Bitime 19 saniye kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 5 sayıya (62-67) çıkaran Anadolu Efes, salondan 71-64 galip ayrıldı.

    Dördüncü maç 2 Haziran'da

    Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray'ın ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü yapılacak.

    Anadolu Efes, seride öne geçti #2


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