Anadolu Efes, Tofaş'a mağlup oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Tofaş'a 66-63 kaybetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ile Orhun Ene'nin ekibi Tofaş karşı karşıya geldi.

Nilüfer Spor Salonu'nda Tofaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda Anadolu Efes, rakibi Tofaş'a 66-63 mağlup oldu.

Anadolu Efes, 8. kez kaybetti

Bu galibiyetle Tofaş 11. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 8. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes‘te Will Clyburn 18 sayı – 10 ribaund ile oynarken Vasilije Micic 17 sayı – 4 ribaund ile mücadele etti.

TOFAŞ’ta Tyler Ennis 16 sayı – 9 ribaund, Milton Doyle 14 sayıyla oynadı.