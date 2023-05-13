Anadolu Efes, Türk Telekom'u mağlup etti Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 102-87 mağlup etti.

AA

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Zizic ve Micic ile skor bulduğu ilk periyodu 26-19 önde geçti.

İkinci periyotta da hücumda daha iyi bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlılar soyunma odasına 45-37 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Beaubois'nın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 16 sayıya (62-46) çıkardı.

Hem hücum hem de savunmada kötü bir performans ortaya koyan rakibi karşısında üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlılar son periyoda da 79-50 önde girdi.

Son periyotta da kontrollü bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve maçtan 102-87 galip ayrıldı.

Bir maçı eksik olan Anadolu Efes ligde 20. galibiyetini elde ederken Türk Telekom ise 5. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes: 102 - Türk Telekom: 87

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu

Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 13, Beaubois 15, Clyburn 18, Zizic 22, Micic 20, Buğrahan Tuncer 3, Furkan Haltalı, Mehmet Efe Demirel

Türk Telekom: Berk Demir, Bouteille 11, Grant 15, Rıdvan Öncel 7, Semih Erden, Taylor 15, Erkan Yılmaz 6, Sestina 14, Eric 15, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur

1. Periyot: 26-19

Devre: 45-37

3. Periyot: 79-50