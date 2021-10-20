Anadolu Efes - Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ederken, Anadolu Efes - Unics Kazan maçı ekrana gelecek. Peki, Anadolu Efes - Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden sürerken, geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes kayıpla başladı.

Geçen yıla oranla Efes'in performansı düşerken, Fenerbahçe Beko'ya ise oldukça farklı yenildi.

Yeniden toparlanmak isteyen Andolu Efes, evinde Unics Kazan'ı konuk etmeye hazırlanıyor.

Temsilcimiz bu maçı kazanmak isterken, basketbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Maçı kaçırmak istemeyenler, "Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANADOLU EFES - UNİCS KAZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak.

. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - UNİCS KAZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı BeıN Sports Haber ve Bilyoner TV üzerinden naklen yayınlanacak.