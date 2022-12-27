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    Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası

    Anadolu Efes, Egemen Güven ve Ömercan İlyasoğlu'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanmasına karşılık milli pivot Furkan Haltalı'yı transfer etti.
    • 27.12.2022 - 16:55
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    Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası

    Türkiye Basketbol Süper Ligi ekipleri Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında üç oyuncuyu içeren bir takas gerçekleşti.

    Yapılan transfere göre Anadolu Efes, siyah-beyazlılardan Furkan Haltalı’yı kadrosuna kattı. Buna karşılık olarak ise Egemen Güven ile Ömercan İlyasoğlu sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

    Furkan 8 maça çıktı

    Beşiktaş’ta Furkan Haltalı bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 8 maçta 6.3 sayı – 4.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

    Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası #1

    Egemen ve Ömercan ligde süre aldı

    Anadolu Efes‘te ise Egemen Güven ligde 10 maçta 3.3 sayı – 1.4 ribaund ortalamaları yakalarken Ömercan İlyasoğlu ise 6 maçta 6.0 sayı -1.0 ribaund – 3.2 asist ortalamalarına imza attı.

    Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası #2

    Anadolu Efes ve Beşiktaş arasında oyuncu takası #3


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