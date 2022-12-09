Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti

EuroLeague’de 12. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oldu.

EuroLeague'de 12. haftada ligdeki son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, zorlu Zalgiris Kaunas deplasmanında 60-86'lık skorla galip gelmesini bildi.

Üst üste 5. galibiyet

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki üst üste 5. galibiyetini alarak formda görüntüsünü sürdürdü ve toplamda 7. galibiyetini aldı. Koç Ergin Ataman’ın ekibi, gelecek hafta evinde Cazoo Baskonia‘yı ağırlayacak.

Arka arkaya 2. kez kaybederek toplamda 12 maçta 6 yenilgiye ulaşan Zalgiris Kaunas ise zorlu Kızılyıldız deplasmanına konuk olacak.

Oyuncuların istatistikleri

Anadolu Efes‘te Rodrigue Beaubois 20 sayı 4 ribaund 6 asist, Vasilije Micic 19 sayı 5 asist, Will Clyburn 17 sayı 4 asist, Amath M’Baye 9 sayı, Tibor Pleiss 7 sayı ile oynarken,

Zalgiris Kaunas’ta Tyler Cavanaugh 15 sayı 8 ribaund, Edgaras Ulanovas ve Ignas Brazdeikis 9 sayı, Roland Smits 8 sayı, Arnas Butkevicius 7 sayı üretti.

İlk çeyrek

İlk çeyrekte bıraktığı yerden devam eden Tyler Cavanaugh’un isabetiyle maç tek topa inerken Ante Zizic’in oyunun her iki tarafındaki dominant oyunu, temsilcimizin kontrolü kaybetmemesini sağladı (15. dakika, 24-33). Periyodun ikinciyarısıyla birlikte konsantrasyon ve enerji kaybı yaşayan Anadolu Efes, üst üste top kayıplarıyla birlikte tam 5.5 dakika sayı üretemedi ve devre 33-33 ile tamamlandı.

İkinci yarı

İkinci yarının başında Edgaras Ulanovas’ın önderliğinde Zalgiris, Efes’in sayı bulamama serisini 7.5 dakikaya çıkarırken maçta da ilk kez öne geçti. Pleiss, Beaubois ve Micic’in üst üste üçlükleriyle sayı kuraklığını üçlük yağmuruna çeviren Anadolu Efes, skoru 39-44’e getirerek Zalgiris’e molayı aldırdı. Mola dönüşü hız kesmeyen, serisini 4-19’a getiren Anadolu Efes, farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 41-54. Çeyreğin sonunu da rahat geçiren temsilcimiz, maçın final periyoduna 48-63 önde gitti.

Son çeyrek

Zalgiris’in geri dönüş çabalarını Rodrigue Beaubois’in çok yönlü oyunuyla bertaraf eden Anadolu Efes, maçın son 5 dakikasına 14 sayı üstün girdi: 55-69. Kalan bölümde de ağır basan taraf Anadolu Efes, mücadeleden 60-86‘lık galibiyetle ayrıldı.

Çeyrek Skorları: