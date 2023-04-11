Anadolu Efes'in "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası başlıyor Anadolu Efes'in 7. kez başlattığı 'Bir Kitap da Sen Getir' kampanyası EuroLeague'de oynanacak Monaco maçıyla başlayacak.

AA Anadolu Efes'in 2014 yılında hayata geçirdiği 'Bir Kitap da Sen Getir' kampanyasının 7.'si THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Monaco ile 14 Nisan Cuma günü yapılacak maçla başlayacak. Kampanya nisan ayı boyunca geçerli olacak Lacivert-beyazlı ekibin nisan ayı boyunca Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı tüm maçlarda geçerli olacak kampanya kapsamında Monaco ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kitap getiren taraftarlar, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Türk Telekom mücadelesinde geçerli olacak şekilde bilet alma hakkına sahip olacak. Kitaplar, depremden etkilenen şehirlere gönderilecek Basketbolseverlerin Sinan Erdem Spor Salonu’na getirdiği karalanmamış, boyanmamış, iyi durumdaki ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı ile birlikte depremden etkilenen illere gönderilecek.