Anadolu Efesli Chris Singleton kalp krizi geçirdi Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncunun müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Müşahade altında tutulacak"

Öte yandan Anadolu Efes yaptığı açıklamada oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmekte, bu süre zarfında müşahede altında tutulacaktır."

EuroLeauge ve ligde süre aldı

Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.