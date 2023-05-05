Anadolu Efesli Chris Singleton'dan iyi haber

AA & Ensonhaber
Anadolu Efes'in başarılı basketbolcularından Chris Singleton, geçtiğimiz gün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığı açıklanmıştı.
Kulüpten yapılan son açıklamada Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Chris Singleton bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.