Anadolu Efesli Chris Singleton'dan iyi haber Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton taburcu edildi.

AA & Ensonhaber Anadolu Efes'in başarılı basketbolcularından Chris Singleton, geçtiğimiz gün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan son açıklamada Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Chris Singleton bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.