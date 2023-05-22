Anadolu Efes’ten yeni başantrenör iddialarına yalanlama Anadolu Efes Spor Kulübü, son zamanlarda ortaya çıkan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerine dair bir bilgilendirme yayınladı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, şu an için herhangi bir resmi transferinin olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir. Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir."

Erdem Can'ın takımın başına geçeceği iddia edilmişti

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'ın olası ayrılığının gündeme gelmesinin ardından Türk Telekom ile başarılı bir sezon geçiren Erdem Can'ın, Anadolu Efes'e transfer olacağı iddia edilmişti.