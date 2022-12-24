Anthony Davis'ten Lakers'a kötü haber

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in sağ ayağından yaşadığı sorun nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalacağını açıkladı.

NBA'de oynadığı son 2 maçından yenilgiyle ayrılan Los Angeles Lakers'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Takımdan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Denver Nuggets'la oynanan maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Anthony Davis'in sakatlığı nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalacağı belirtildi.

Dönüş tarihi belirsiz

ESPN'de yer alan haberde ise yıldız oyuncunun geri dönüş tarihinin belirsiz olduğu ve birkaç hafta takımdan ayrı kalabileceği ifade edildi.

Haberde, Davis'in yaşadığı sakatlığın ardından ağrılarının azaldığı ancak 7 ila 10 gün aralığında dinleneceği ve sonrasında geri dönüşüyle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Bu sezon Los Angeles Lakers formasıyla 25 maçta süre alan Anthony Davis 27.4 sayı, 12.1 ribaunt ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.