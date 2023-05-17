Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı
AA

Geçtiğimiz günlerde kaptanı olduğu Basketbol Takımı'ndan ayrılan Olcay Çakır Turgut, İspanya Ligi takımlarından Avenida'nın yolunu tuttu.

İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyun kurucunun transferini Türkçe "Hoş geldin Olcay" ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu. Milli basketbolcu da görüntülü mesajında, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Çifte kupa kazanmıştı

Olcay Çakır Turgut, geçen sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı