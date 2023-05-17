Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı

AA
Geçtiğimiz günlerde kaptanı olduğu Fenerbahçe Basketbol Takımı'ndan ayrılan Olcay Çakır Turgut, İspanya Ligi takımlarından Avenida'nın yolunu tuttu.
İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyun kurucunun transferini Türkçe "Hoş geldin Olcay" ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu. Milli basketbolcu da görüntülü mesajında, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını söyledi.
Çifte kupa kazanmıştı
Olcay Çakır Turgut, geçen sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.