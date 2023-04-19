Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, basınla buluştu Kadınlar EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın başantrenörü Marina Maljkovic, "Takımımızı bu hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan bir performans sergiledi" dedi.

AA

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününe; yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, genel menajer Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic ve sarı-lacivertli basketbolcular katıldı.

Organizasyonda basketbolcular, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe" pankartı önünde fotoğraf çektirdi.

"Sporcularımız takdire şayan bir performans sergiledi"

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Maljkovic, Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi şampiyonluğu için geldiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Çok zorlu bir süreçti. Avrupa Ligi'nde sezona 2 mağlubiyetle başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Sezon içinde inişler ve çıkışlar, zorlandığımız anlar oldu. Bu kupa için buraya geldim. Sezon içinde bir oyuncuda düşüklük gördüğümde, bu kupanın hatırlatmasını yaptım. Takımımızı bu hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan bir performans sergiledi."

"Sonunda da kupaya ulaştık"

Fenerbahçe'nin daha önce birçok kez finalde kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör, ifadelerini kullandı:

"Bu durum baskıdan büyük bir şeydi. Geçen sezon geldiğimde hem oyuncular hem de teknik ekibin üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak çok zordu. Benim hedefim bu grubu hep bir arada tutmaktı. Bu kadar arzu ve isteği doğru kanalize ettiğimizde, kupaya ulaşabileceğimizi biliyorduk. Benim motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. Sonunda da kupaya ulaştık. Emeğimizin karşılığını aldık."

"Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım gitmek istiyoruz"

Maljkovic, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile yarın yapacakları ikinci maçla ilgili, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen lige geçiş yaptık. İlk maçı kazandık ama henüz bir şey bitmiş değil. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Finale geçmeden önce Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var. Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım gitmek istiyoruz. Avrupa Ligi'nden Süper Lig'e geçtiğimizde sporcularımıza güveniyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak yüzde 100'leriyle burada olacaklarından eminim."

"Taraftarımızın desteği inanılmaz"

Sarı-lacivertli taraftarların kendilerine verdiği desteğe değinen tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı: