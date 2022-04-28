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    Bahçeşehir Koleji'ne Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda şampiyon olan Bahçeşehir Koleji’ne tebriklerini yayımladığı mesaj ile iletti.
    • 28.04.2022 - 10:18
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    Bahçeşehir Koleji'ne Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

    FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinde ilk maçı 3 sayı farkla kazanan Bahçşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia'yı konuk etti. Temsilcimiz, mücadeleyi 90-74 kazanarak şampiyon oldu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  şampiyonumuzu yayımladığı mesajla tebrik etti.

    "Ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum"

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji’ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kırmızı-lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nı kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.”

    Bahçeşehir Koleji ne Bakan Kasapoğlu ndan tebrik #1


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