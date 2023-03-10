Barcelona'yı mağlup eden Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Barcelona'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler bir ara 17 sayıya kadar geriye düştüğü maçı 81-73 kazanmayı başardı.

EuroLeague'de çıktığı 7 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya yaklaştı.

İspanya ekibi ise 28 maçta 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Barcelona'yı mağlup eden Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko: 81 - Barcelona: 73

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Jekiri 2, Guduric 15, Hayes-Davis 10, Motley 16, Wilbekin 12, Bjelica 3, Pierre 3, Booker 13, Edwards, Dorsey 3

Barcelona: Laprovittola 12, Satoransky 14, Kalinic 8, Mirotic 19, Vesely 11, Tobey 7, Jokubaitis 2, Sertaç Şanlı, Abrines, Higgins

1. Periyot: 18-30
Devre: 37-40
3. Periyot: 61-56

Barcelona'yı mağlup eden Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Barcelona'yı mağlup eden Fenerbahçe'den kritik galibiyet