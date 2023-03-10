Barcelona'yı mağlup eden Fenerbahçe'den kritik galibiyet Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'yı 81-73'lük skorla devirerek kritik bir galibiyete imza attı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Barcelona'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler bir ara 17 sayıya kadar geriye düştüğü maçı 81-73 kazanmayı başardı. EuroLeague'de çıktığı 7 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya yaklaştı. İspanya ekibi ise 28 maçta 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle mücadele ediyor. Fenerbahçe Beko: 81 - Barcelona: 73 Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan) Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Jekiri 2, Guduric 15, Hayes-Davis 10, Motley 16, Wilbekin 12, Bjelica 3, Pierre 3, Booker 13, Edwards, Dorsey 3 Barcelona: Laprovittola 12, Satoransky 14, Kalinic 8, Mirotic 19, Vesely 11, Tobey 7, Jokubaitis 2, Sertaç Şanlı, Abrines, Higgins 1. Periyot: 18-30

Devre: 37-40

3. Periyot: 61-56