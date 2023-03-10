Barcelona'yı mağlup eden Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Barcelona'yı ağırladı.
Sarı-lacivertliler bir ara 17 sayıya kadar geriye düştüğü maçı 81-73 kazanmayı başardı.
EuroLeague'de çıktığı 7 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya yaklaştı.
İspanya ekibi ise 28 maçta 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle mücadele ediyor.
Fenerbahçe Beko: 81 - Barcelona: 73
Salon: Ülker ve Spor Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan)
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Jekiri 2, Guduric 15, Hayes-Davis 10, Motley 16, Wilbekin 12, Bjelica 3, Pierre 3, Booker 13, Edwards, Dorsey 3
Barcelona: Laprovittola 12, Satoransky 14, Kalinic 8, Mirotic 19, Vesely 11, Tobey 7, Jokubaitis 2, Sertaç Şanlı, Abrines, Higgins
1. Periyot: 18-30
Devre: 37-40
3. Periyot: 61-56