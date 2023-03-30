Basketbol Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belirlendi Basketbol Avrupa Kupası son 16 turunda Türk Telekom, İtalya'nın Germani Brescia; Bursaspor ise İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşti.

AA

Basketbol Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcilerimiz Türk Telekom ve Bursaspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

Türk Telekom'un rakibi Brescia oldu

B Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu 7. sırada bitiren İtalyan temsilcisi Germani Brescia ile eşleşti.

Bursaspor, Gran Canaria ile oynayacak

A Grubu'nda 8. sırada yer alan Bursaspor ise son 16 turunda B Grubu lideri İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

Kupada son 16 turu tek maç üzerinden 11 Nisan'da oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türk Telekom rakibiyle Ankara'da karşılaşırken, Bursaspor ise deplasmanda sahaya çıkacak.