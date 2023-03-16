Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımız çeyrek finale kalamadı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının, son 16 turu grup aşamasında elenmesi kesinleşti.

Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonları arasında olan Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz istedikleri sonuçları alamadı.

Bu sezon 7. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde 11 Türk ekibi yer aldı. 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Karşıyaka, finalde kupayı kazanma şansını kaybetti.

5 takımımız da çeyrek finali göremedi

Bu sezon grup aşamasında 5 ekibin yer aldığı organizasyonda Karşıyaka ve TOFAŞ, play-in maçları oynamaya hak kazanmasına rağmen son 16 turu vizesi alamadı.

Son 16 turu grup aşamasına kalan Türk temsilcilerinden J Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, K Grubu'nda Galatasaray ve L Grubu'ndaki Darüşşafaka'nın gruptaki son maçlar öncesinde çeyrek final şansı kalmadı.

Bu ekipler, birer maç daha yaparak bu sezonki Avrupa müsabakalarını tamamlayacak.

Türk takımları, organizasyonda bu sezon şimdiye kadar çıktıkları 54 maçta 21 galibiyet ve 33 yenilgi yaşadı.

Çeyrek finale yükselen 7 takım belli oldu

Organizasyonda son 16 turundaki son maçlar öncesinde Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), SIG Strasbourg (Fransa), Telekom Baskets Bonn (Almanya), AEK (Yunanistan), Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja (İspanya), çeyrek finali vizesi aldı.

Çeyrek finale kalacak son takım BAXI Manresa (İspanya) veya Rytas Vilnius'tan (Litvanya) biri olacak.

En fazla maça Beşiktaş çıktı

Organizasyon tarihinde 73 maçla en fazla müsabakaya çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 72 karşılaşmayla Pınar Karşıyaka ve 70 mücadeleyle Banvit/Teksüt Bandırma izledi.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.