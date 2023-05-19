Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta müsabakalarının ardından play-off eşleşmeleri ile küme düşecek ikinci takım belli olacak.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak 30. hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri ile Konyaspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım belirlenecek.

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 takımın lige veda edeceği Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta müsabakaları bu akşamki Karşıyaka-Konyaspor maçıyla başlayacak.

Ligde yarın saat 15.30'da başlayacak 4 karşılaşma hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiriyor.

Ligde tüm sıralar belli olacak

Türk Telekom'un birinci, Fenerbahçe'nin de ikinciliğini garantilediği ligde son haftada Anadolu Efes kazandığı takdirde üçüncü olacak. Anadolu Efes'in kaybetmesi ve Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde, üçüncülüğü İzmir temsilcisi elde edecek.

Frutti Extra Bursaspor da ligi beşinci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

İlk 5 sıradaki takımı 14'er galibiyeti bulunan Darüşşafaka ve TOFAŞ, 13'er galibiyeti olan Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile 12'şer galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Aliağa Petkimspor izliyor.

Beşiktaş küme düşebilir

Ligden düşmesi kesinleşen Konyaspor'dan sonra veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol veya Beşiktaş olacak.

Aynı galibiyete sahip iki takım da son hafta maçlarını kazanırsa, Gaziantep Basketbol ligden düşecek. Gaziantep Basketbol'un ligde kalması için hem galip gelip hem de rakibi Beşiktaş'ın yenilmesi gerekiyor.