Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyacanı devam ediyor

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar yarın başlayacak.
Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.
Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.
İkinci maçlar yarın başlayacak
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Galatasaray-Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.30 Bursaspor-Karşıyaka (TOFAŞ)
31 Mayıs Çarşamba:
18.00 Darüşşafaka-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)