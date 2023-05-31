Basketbol Süper Lig'inde tur atlayan Karşıyaka rakibini bekliyor Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kalan Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, "Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor'u 92-76 yendi.

Serideki durumu 2-0'a getiren İzmir temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Adını yarı finale yazdıran Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, şunları dedi:

"Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz."

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada Bursaspor'un da iyi mücadele ettiğini ancak takım olarak daha iyi olduklarını gösterdiklerini belirtti.

"Artık rakibimizi bekleyeceğiz"

İlk maçta da oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak üç sayılık atışlarda başarılı olamadıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Maç boyunca özellikle ilk periyot müthiş savunma yaptık. Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa o şekilde oynadık, içeri indirdiğimiz toplarla bulduğumuz sayılar, içeri-dışarı dengesini sağlamamız kazanmak için önemliydi. Oyun planımıza sahip çıkmak bize deplasmanda galibiyeti getiren en büyük etken oldu. 8-9 bin seyirci önünde kazanmak çok kolay değil ama üçüncü periyot hariç kontrolü hiç kaybetmedik. Üçüncü periyotta da skorda değil ama oyunda dengeyi kaybettik. Bu da gayet normal. Bu kadar farkı uzun bir süre korumak böyle bir atmosferde kolay değil. Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz."

Karşıyaka'nın play-off yarı finaldeki rakibi yarın Ankara'da oynanacak Türk Telekom-Galatasaray maçının galibi olacak.