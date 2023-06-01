Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalistler belli oldu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray'ı 14 sayı farkla yenerek yarı finalist oldu.

AA & Ensonhaber

Türk Telekom’un Galatasaray Nef’i serinin 3. maçında mağlup etmesiyle çeyrek finalleri sona eren Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Fenerbahçe ile; Pınar Karşıyaka da Türk Telekom ile finale yükselmek için mücadele edecek.

İlk çeyrek

Play-off son 8 eşleşmesinde ilk maçı 94-85 kazanan Türk Telekom’la ikinci maçtan 86-71 galip ayrılan Galatasaray Nef, Ankara Arena’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya dış şut isabetleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Başkent temsilcisi, Bouteille ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı. Galatasaray Nef, dış şutlarla farkı eritse de Türk Telekom ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek

İkinci çeyrekte savunmada kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıp sayılar bulan Türk Telekom, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarmayı başardı: 38-27. Mavi-beyazlılar, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 48-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrek

Üçüncü çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Potaya giderek sayılar üreten başkent ekibi, 27. dakikada farkı 13'e kadar çıkarttı: 58-45. Türk Telekom, final periyoduna 9 sayılık avantajla, 64-55 önde girdi.

Son çeyrek

Son çeyrekte Taylor'un sayılarıyla farkı yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 82-69 önde girmeyi başardı. Türk Telekom, sahadan 91-77'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 17. maçını da galibiyetle tamamladı.

Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı, cumartesi günü Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, pazar günü Türk Telekom-Pınar Karşıyaka yarı final maçlarıyla sürecek.