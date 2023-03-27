Basketbolda maçlar ilk kez cam zemin üzerinde oynanacak FIBA, İspanya'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndaki bazı maçların cam zemin üzerinde yapılacağını duyurdu.

AA

Basketbol dünyasında yeni bir gelişme yaşandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 15-23 Temmuz'da düzenlenecek FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndaki bazı maçlar cam zemin üzerinde yapılacak.

Cam zemin sistemi onayı geçti

FIBA'dan yapılan açıklamada, resmi bir FIBA maçının parke dışında ilk kez cam zeminli sahada oynanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu heyecan verici son teknoloji yüzey, dünyanın en iyi genç kadın oyuncularından ve takımlarından bazılarına, cam zemin üzerinde oynayan ilk kişiler olmaları için bir fırsat sağlayacak."

Titizlikle test edildiği, FIBA'nın Ekipman ve Mekan Merkezi Onay programından geçtiği bildirilen cam zemin sisteminin; Hollanda'daki 3x3 Basketbol Pro Lig'de, sezon öncesi Almanya 1. Basketbol Ligi maçlarıyla diğer spor müsabakalarında kullanıldığı aktarıldı.

"FIBA'nın yeni teknoloji ve yeniliği benimseme iştahını açıkça gösteriyor"

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, cam zemin sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: