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- Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague
THY Euroleague 6. haftada Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılacaşak. Peki Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
- 03.11.2022 - 09:44
THY Euroleague heyecanı devam ediyor. 6. haftada Alman temsilcisi Bayern Münih, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek.
Anadolu Efes üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bayern Münih ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Maça saatler kala taraftarlar, "Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta?
Heyecanla beklenen Bayern Münih - Anadolu Efes karşılaşması 3 Kasım Perşembe saat 22:30'da başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.