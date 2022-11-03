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Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague

THY Euroleague 6. haftada Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılacaşak. Peki Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...