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- Beşiktaş, Aliağa Petkim'e mağlup oldu
Beşiktaş, Aliağa Petkim'e mağlup oldu
- 18.12.2022 - 17:41
Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 11. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim, sahasında son haftaların formsuz ekibi Beşiktaş'ı konuk etti.
İkinci yarıda çok etkili bir hücum performansı ortaya koyan Petkim, Kenny Chery’nin önderliğinde sahadan 97-83 galip ayrılmayı başardı.
Aliağa 3 maç sonra kazandı
Bu sonuçla Aliağa Petkim, ligde 3 maç aradan sonra yeniden kazanarak toplam 5 galibiyete ulaştı. Koç Burak Gören’in ekibi, gelecek hafta zorlu Tofaş deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş üst üste 5. maçını kaybetti
Ligdeki üst üste 5. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılarak formsuz görüntüsünü sürdüren Beşiktaş ise evinde Darüşşafaka‘yı ağırlayacak.
Chery 29 sayı ile maça damga vurdu
Aliağa Petkim’de Kenny Chery 29 sayı, 3 ribaund, 3 asist, 3 top çalma; Tai Webster 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist; Jeremy Simmons 13 sayı, 5 ribaund; Peyton Aldridge 10 sayı, 7 ribaund, 3 asist; Omar Prewitt 16 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı.
McCormack'in 17 sayısı galibiyete yetmedi
Beşiktaş'ta ise David McCormack 17 sayı, 6 ribaund; Jason Rich 12 sayı, 4 asist; Gediminas Orelik 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Okben Ulubay 10 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Jordan Usher 12 sayı, 1 top çalmayla mücadele etti.