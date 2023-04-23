Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u ağırladığı maçı 85-84 kaybetti ve haftayı küme düşme hattında kapattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'la Aliağa Petkim karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçta kazanan 85-84'lük skorla konuk ekip Aliağa Petkim oldu.

Beşiktaş haftayı küme düşme hattında bitirdi

Bu sonuçla Aliağa Petkim Süper Lig'de 11. galibiyetini alırken Beşiktaş ise 18. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, ligin bitimine 4 maç kala küme düşme hattında haftayı kapattı.

Omar Prewitt yıldızlaştı

Beşiktaş’ta Allerik Freeman 17 sayı ve 3 ribaund ile oynarken Burak Can Yıldızlı 13 sayı – 6 ribaund, Michal Sokolowski 13 sayı – 5 ribaund ile oynadı.

Aliağa Petkimspor’da Omar Prewitt 25 sayı – 12 ribaund – 6 asist ile maçın yıldızı olurken Peyton Aldriddge 16 sayı – 4 ribaund ile maçı tamamladı.