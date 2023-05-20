Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'u yenerek ligde kaldı Türkiye Basketbol Süper Ligi son hafta maçında Beşiktaş, Büyükçekmece'yi 107-69 mağlup ederek kümede kaldı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında Igor Milicic'in ekibi Beşiktaş ile Özhan Çıvgın'ın yönetimindeki Büyükçekmece siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Ligde kalma mücadelesini direkt olarak ilgilendiren maçta Beşiktaş, evinde Büyükçekmece'yi 107-69 yendi ve 10 galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar ligde kalmayı başardı.

Büyükçekmece Basketbol ise sezonu 13 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile tamamladı.

Beşiktaş farkı erken açtı

Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleye, taraftar desteğiyle iyi başlayan Beşiktaş, hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 16-4 önde tamamladı. Çeyreğin kalan bölümünde konuk ekip hücumda Deshawn'ın sayılarıyla farkı kapatmak istese de maçın ilk bölümü 26-15 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken Beşiktaş'ta Freeman ve Cartwright, Onvo Büyükçekmece Basketbol'da da Crawford ve Weber takımları adına etkili olan isimlerdi. Bu periyodun son bölümünde pota altında daha etkili olan Beşiktaş, devreyi de 51-32 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ligde kaldı

Devrenin ardından Beşiktaş, pota altındaki etkili oyununa devam ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol da Terrell'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekipte Sokolowski'nin isabetli dış atışları ve McCormack'ın pota altındaki etkili oyunu, farkın açılmasını sağladı. Cartwright ve Jordan Usher'ın kaptığı toplarla rakip potaya hızlı giden Beşiktaş, son çeyreğe 28 sayı fark önde girdi: 78-50.

Karşılaşmanın son bölümünde de rakip pota altında etkili olan Beşiktaş, ligin son maçından 107-69 galip ayrılarak ligde kalmayı başardı.

Gaziantep küme düştü

Bu sonucun ardından Konyaspor'un ardından ligden düşen diğer ekip Gaziantep Basketbol oldu.