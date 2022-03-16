Beşiktaş Icrypex - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Icrypex - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçının ne zaman oynanacağını merak edenler, "Beşiktaş Icrypex - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi tüm heyecanıyla devam ederken, olumsuz hava koşulları bazı maçların ertelenmesine neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta maçında Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

Beşiktaş Icrypex, ligin ilk devresinde konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 79 - 67'lik bir skorla yenmişti.

23. hafta mücadelesini merak edenler ise "Beşiktaş Icrypex - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş Icrypex - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı saat 19.00'da başlayacak. Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan 34 puanlı Beşiktaş Icrypex averajla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 1 maçı eksik Pınar Karşıyaka ise 21 müsabakada aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor.