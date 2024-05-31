Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Nika Mühl'ü renklerine bağladı Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Nika Mühl'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde UConn Huskies forması giyen 1,80 metre boyundaki Mühl, Doğu Konferansı'nda iki kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

Draft edildi

UConn tarihinin en çok asist yapan (686) oyuncusu ünvanına sahip Mühl, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2024 sezonu öncesi Seattle Storm tarafından draft edildi.